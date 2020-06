Südkoreas Exporte Anfang Juni um 20,2 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten zehn Tagen dieses Monats einen deutlichen Exportzuwachs erzielt.Laut dem Zollamt betrug das Exportvolumen 12,3 Milliarden Dollar. Das seien 20,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Es ist das erste Mal seit März, dass im ersten Monatsdrittel ein Exportzuwachs verzeichnet wurde.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen an den Werktagen schrumpfte jedoch um 9,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf etwa 1,5 Milliarden Dollar. Grund ist die zugenommene Anzahl der Werktage. Dieses Jahr wurde in dem Zeitraum an acht Tagen gearbeitet, während es letztes Jahr nur fünf Arbeitstage gab.Der Rückgang des täglichen Exportvolumens konnte sich jedoch auf die Hälfte des Standes im April und Mai verlangsamen. Das Ergebnis wird auf die Exportzunahme bei Medikamenten und Halbleitern zurückgeführt.Der Medikamentenexport legte um 137 Prozent zu, unter anderem wegen der Lieferung von Reagenzien zur Covid-19-Diagnose. Bei drahtlosen Kommunikationsgeräten und Halbleitern wurde ein Zuwachs von 36 und 23 Prozent erzielt.