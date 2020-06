Südkorea will sein Modell zur Seucheneindämmung zu globalem Standard machen

Photo : YONHAP News

Südkorea will sein Modell zur Seucheneindämmung, das im Kampf gegen Covid-19 internationales Vertrauen gewann, als internationalen Standard vorschlagen.Eine Roadmap hierfür legte die Regierung am Donnerstag bei einer Sitzung fest.Die Regierung will das sogenannte 3T-Modell aus Test (Testen), Trace (Verfolgen) und Treat (Behandeln) als koreanisches "Eindämmungsmodell" systematisieren. Sie will der Internationalen Organisation für Normung 18 internationale Standards in den jeweiligen Stufen vorschlagen.Hinsichtlich der Teststufe will das Land für sechs Programme, darunter Reagenzien und Diagnosegeräte, Testmethode sowie Betriebssystem für Drive-Thru- und Walk-Thru-Teststationen, die Anerkennung als globale Standards anstreben.Entsprechende Bemühungen werden auch in Bezug auf die Methode und das Verfahren für den Schutz der Personendaten, Unterdruckzimmer und Kriterien für den Transport von Seuchenkranken unternommen.