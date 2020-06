Südkorea meldet 45 neue Corona-Infektionsfälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Mittwoch 45 Corona-Neuinfektionen bestätigt worden, damit weniger als am Vortag.Alle Infektionsfälle bis auf zwei bei der Kontrolle am Flughafen erfasste Fälle wurden in Seoul und dessen Umgebung bekannt.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle im Land somit auf 11.947 an.Bei 40 der 45 neuen Fälle handele es sich um lokale Infektionen, bei fünf weiteren um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.Infolge der Clusterinfektionen in der Hauptstadtregion schwankt die täglich neu bestätigte Fallzahl des Coronavirus im Juni zwischen 30 und 60.Die Zahl der Corona-Toten beträgt unverändert 276. Die Sterberate liegt bei 2,31 Prozent.Am Mittwoch wurden 43 weitere Patienten genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 10.654 Personen, damit 89,2 Prozent aller Covid-19-Infizierten, die Krankheit überstehen.