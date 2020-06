Wirtschaft Leitbörse Kospi verliert 0,86 Prozent

Die Leitbörse Kospi hat am Donnerstag 0,86 Prozent auf 2.176,78 Zähler verloren.



Der technologielastige Kosdaq verlor 0,21 Prozent auf 757,06 Punkte.



Der Kospi war nach längerer Gewinnserie schwach in den Handel gestartet, nachdem der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, am Mittwoch gewarnt hatte, dass die Covid-19-Krise noch lange nachwirken werde.