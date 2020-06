Nordkorea will angesichts Bedrohung durch USA aufrüsten

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Außenminister Ri Son-gwon hat eine Aufrüstung des Landes angekündigt, um mit der Bedrohung durch die USA besser zurechtzukommen.Die Bemerkung machte Ri anlässlich des zweiten Jahrestags des Spitzentreffens zwischen Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump in Singapur im Rahmen einer Erklärung. Diese wurde von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet.Nordkoreas strategisches Ziel bestehe darin, zuverlässigere Streitkräfte aufzubauen, um mit der langfristigen militärischen Bedrohung durch die USA zurechtzukommen.Die Hoffnung auf verbesserte Beziehungen sei mittlerweile in Verzweiflung umgeschlagen. Nordkorea sehe wenig Nutzen in der Aufrechterhaltung eines persönlichen Verhältnisses zwischen Kim und Trump.Die Trump-Regierung habe sich auf das Ernten politischer Lorbeeren konzentriert und gleichzeitig versucht, Nordkorea zu isolieren und ersticken.Nordkorea werde den USA "niemals wieder" ein "weiteres Paket" liefern, das Trump als seinen Erfolg ausgeben könne, habe der Chefdiplomat weiter gesagt.