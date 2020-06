USA weiter zu flexiblen Lösungen für Umsetzung von Singapur-Erklärung bereit

Photo : YONHAP News

Die USA sind weiterhin gewillt, flexible Lösungsansätze zu verfolgen, damit die Erklärung des historischen Gipfels mit Nordkorea in Singapur umgesetzt werden kann.Das sagte ein Sprecher des amerikanischen Außenministeriums der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap auf Anfrage.Die USA seien gewillt, mit Nordkorea bedeutungsvolle Verhandlungen zu führen, damit das Land eine hellere Zukunft haben könne. Das Angebot liege weiterhin auf dem Tisch, hieß es.Washington sei zu einem flexiblen Lösungsansatz bereit, um eine ausgewogene Vereinbarung zu allen Punkten der Singapur-Erklärung zu erzielen.Vor dem zweiten Jahrestag des Gipfels hatten sich die Konflikte in den Beziehungen wieder zugespitzt. Nordkorea hatte diese Woche alle Kommunikationsleitungen zu Südkorea blockiert. Der Abbruch der Kommunikation wurde mit Flugblattaktionen von Aktivisten in Südkorea begründet. Diese hatten mittels Ballons Propagandamaterial über die Grenze geschickt.Ein Sprecher des US-Außenministeriums hatte das Kappen der Kommunikationsleitungen als "enttäuschend" bezeichnet. Dies wiederum hatte Nordkorea als Einmischung in innerkoreanische Angelegenheiten harsch kritisiert.