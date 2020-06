YouTube schließt Konto von Nordkoreas Propagandamedium

Photo : YONHAP News

Das YouTube-Konto des nordkoreanischen Propagandamediums DPRK Today ist geschlossen worden.Auf dessen YouTube-Seite war am Donnerstag zu sehen, dass das Konto gekündigt worden sei, weil ein rechtlicher Verstoß gemeldet worden sei.YouTube sperrt ein Konto, wenn ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder Community-Richtlinien vorliegt.Über das Konto von DPRK Today wurden bis vor kurzem Videos veröffentlicht, in denen nordkoreanische Flüchtlinge, die an anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen teilnehmen, scharf kritisiert wurden. Offenbar sorgten hierfür verwendete vulgäre Ausdrücke für die Sperrung.Andere nordkoreanische Propagandamedien wie Uriminzokkiri waren mehrmals von einer Schließung ihrer YouTube-Konten betroffen und hatten daraufhin neue Konten eingerichtet.