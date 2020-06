Südkoreas erster militärischer Kommunikatonssatellit wird im Juli ins All geschossen

Photo : YONHAP News

Ein militärischer Kommunikationssatellit Südkoreas wird im Juli ins All geschossen.Ausländische Medien wie Spaceflight Now, eine auf Luft- und Raumfahrt spezialisierte Nachrichtenseite, berichteten am Donnerstag (Ortszeit), dass das Unternehmen SpaceX im Kennedy Raumfahrtzentrum in Florida Vorbereitungen für den Start des Satelliten ANASIS-II aufgenommen habe.Der Satellit werde voraussichtlich Anfang Juli im Kennedy Raumfahrtzentrum mit der Trägerrakete Falcon 9 ins All geschossen, hieß es. Laut der Nachrichtenseite Teslarati wurde als vorläufiger Starttermin die zweite Woche des kommenden Monats festgelegt.SpaceX ist ein Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen, das vom Tesla-CEO Elon Musk gegründet wurde.Der ANASIS-II wurde am 8. Juni von einer Fabrik von Airbus in Frankreich losgeschickt. Es wird der erste Satellit ausschließlich für die südkoreanischen Streitkräfte sein.