Ministerien fordern über 500 Billionen Won für nächstjährigen Haushalt

Photo : KBS News

Die Ministerien haben mehr als 500 Billionen Won für das Budget und Fondsmittel im kommenden Jahr beantragt.Das Finanzministerium teilte mit, dass das Gesamtvolumen der beantragten Ausgaben der Ministerien 542,9 Billionen Won (450 Milliarden Dollar) betrage.Das sind sechs Prozent mehr als der diesjährige Haushalt in Höhe von 512,3 Billionen Won. Die beantragte Aufstockung der Budgetmittel übertraf damit das vierte Jahr in Folge die Sechs-Prozent-Marke.Das beantragte Budget stieg damit um 3,9 Prozent gegenüber diesem Jahr auf 364,8 Billionen Won, während im Falle von Fondsmitteln mit 178,1 Billionen Won 10,5 Prozent mehr verlangt wurden.In elf Bereichen, darunter Gesundheit, Soziales und Beschäftigung sowie Industrie, Mittelstand und Energie, wurden mehr Finanzmittel beantragt, während im Bildungsbereich eine geringere Summe veranschlagt wurde.Das Finanzministerium will auf der Grundlage der Anträge einen Haushaltsplan erstellen und diesen bis 3. September dem Parlament vorlegen.