Erneut mehr als 50 neue Covid-19-Fälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die täglich neu gemeldete Fallzahl von Covid-19 erneut auf über 50 gestiegen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Donnerstag 56 Neuinfektionen bestätigt, die meisten in Seoul und der Provinz Gyeonggi. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte auf 12.003.Es ist das vierte Mal in diesem Monat, dass die Zahl der neuen Corona-Fälle die 50er-Marke übertraf. Im Juni schwankt die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfizierten zwischen 30 und 60.25 neue Fälle wurden in Seoul nachgewiesen, 19 in der Provinz Gyeonggi. Zehn Infizierte wurden im Zuge der Einreisekontrolle am Flughafen erfasst. Incheon und Daegu meldeten jeweils einen Fall.In Gyeonggi wurde heute die 1000er-Marke bei der Zahl der bestätigten Covid-19-Patienten übertroffen, die Provinz meldete bisher 1.011 Infizierte. In Seoul war die Schwelle am Dienstag überschritten worden.15 weitere Menschen wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 10.669 Infizierte, damit 88,9 Prozent aller Covid-19-Patienten, die Krankheit überstehen.Die Zahl der Corona-Toten stieg um einen auf 277 an. Die Sterblichkeitsrate beträgt 2,31 Prozent.