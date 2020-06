Nationales 13 Corona-Fälle in Altentagesstätte in Seoul bestätigt

In einer Altentagesstätte im Seouler Viertel Dobong sind 13 Corona-Infektionsfälle bestätigt worden.



Die Bezirksverwaltung informierte die Bewohner in einer SMS darüber.



Laut einem Vertreter der Bezirksverwaltung wurden über 40 Senioren und 23 Mitarbeiter des Sungshim Day Care Center auf Covid-19 getestet. Dabei seien 13 Infizierte erfasst worden. Alle anderen bis auf ein oder zwei Personen, die erneut getestet werden müssten, seien negativ getestet worden.



Kontaktpersonen, darunter Angehörige von Senioren, die die Tagesstätte besuchten, wurden in eine häusliche Quarantäne geschickt. Einwohner, die jüngst die Einrichtung besuchten, wurden dazu aufgefordert, für eine Beratung und Testung unverzüglich ein öffentliches Gesundheitszentrum aufzusuchen.



Ein Day Care Center dient der Betreuung von über 65-Jährigen, die an Alterskrankheiten wie Demenz leiden oder aus anderen Gründen auf Hilfe angewiesen sind.