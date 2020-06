Organisationskomitee für ersten Weltkongress für Koreanisch gegründet

Photo : YONHAP News

Südkorea will erstmals einen internationalen Kongress von Wissenschaftlern und Industriebeschäftigten im Zusammenhang mit der koreanischen Sprache abhalten.Hierfür wurde ein Organisationskomitee ins Leben gerufen.Das Kulturministerium teilte mit, dass das Organisationskomitee für den Weltkongress für Koreanisch 2020 am Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten sei. Anwesend waren Kulturminister Park Yang-woo, die Leiterin der Gesellschaft für Koreanische Sprachwissenschaft Chang So-won und die Chefs der Unterkomitees.Bei der Sitzung wurde über den Stand der Vorbereitungen in den einzelnen Unterausschüssen berichtet und über PR-Maßnahmen diskutiert.Der Weltkongress für Koreanisch 2020 ist vom 26. bis 28. Oktober geplant. Dabei soll durch Symposien und Ausstellungen der Wert der koreanischen Schriftzeichen Hangul und der koreanischen Sprache verbreitet werden.Für eine Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung wird der Kongress on- und offline stattfinden. Teilnehmer in Südkorea werden zu Offline-Sitzungen zusammenkommen, während solche im Ausland an Online-Videokonferenzen teilnehmen werden.