Nordkorea droht Südkorea mit Vergeltungsmaßnahmen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht.Auch das Militär könne mit einbezogen werden, warnte Kim Yo-jong, die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers Kim Jong-un am Samstag.In einer Erklärung, die von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreitet wurde, nannte Kim Südkorea einen Feind. Nordkorea wolle den nächsten Schritt gegen den Süden einleiten. Sie warf Südkorea vor, die bilateralen Beziehungen zu verschlechtern und Aktivisten nicht am Verschicken von Flugblättern hindern zu können.Das Recht zur Durchführung der nächsten Aktion werde dem Generalstab der Volksarmee anvertraut, sagte die erste Vizedirektorin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei.Südkorea werde bald Augenzeuge eines eingestürzten und nutzlosen innerkoreanischen Verbindungsbüros sein, hieß es weiter.Nordkorea hatte letzte Woche mit einem Kontaktabbruch gedroht und Kommunikationsleitungen gekappt. Grund ist die Empörung über Flugblattaktionen an der Grenze. Dort schickten aus Nordkorea Geflüchtete mittels Ballons Propagandamaterial in den Norden.