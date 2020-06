Südkorea rät Nordkorea dringend zur Einhaltung innerkoreanischer Abkommen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat Nordkorea dringend zur Einhaltung innerkoreanischer Abkommen geraten.Kurz zuvor hatte Nordkorea mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, in die auch das Militär mit einbezogen werden könne.Seoul nehme die aktuelle Situation ernst, Seoul und Pjöngjang sollten sich an ihre Vereinbarungen halten, hieß es in einer Erklärung des Vereinigungsministeriums.Nordkorea bezeichnete Südkorea letzte Woche als Feind und kündigte an, alle Kommunikationsverbindungen zu kappen. Grund sind Flugblattaktionen an der Grenze.