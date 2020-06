US-Botschaft in Seoul bringt „Black Lives Matter“-Transparent an ihrem Gebäude an

Photo : KBS News

Die US-amerikanische Botschaft in Südkorea hat Unterstützung für die Proteste gegen Rassismus in den USA geäußert.Die Botschaft brachte am Samstag ein großes Transparent mit dem Slogan „Black Lives Matter“ an ihrem Gebäude an.Die US-Botschaft sei solidarisch mit anderen Amerikanern, die trauern und friedlich protestieren, um positive Veränderungen zu fordern. Das Transparent symbolisiere Unterstützung für den Kampf gegen Rassenungerechtigkeit und Polizeibrutalität, schrieb die Botschaft in sozialen Netzwerken.US-Botschafter Harry Harris äußerte ebenfalls Unterstützung. Er zitierte auf Twitter aus einer Gedenkansprache zum Tod von Martin Luther King und schrieb, dass die USA aus ihrer Vielfalt Stärke gewännen.Wie verlautete, sei die US-Botschaft in Seoul die erste diplomatische Vertretung der USA in der Welt, die für die Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt öffentlich eintrat. Einige ausländische Medien richteten Aufmerksamkeit darauf. Denn die Führerschaft von US-Präsident Donald Trump wurde auf den Prüfstand gestellt, nachdem ein früherer und der amtierende Verteidigungsminister sowie der Vereinigte Generalstab Trumps Reaktion auf die Proteste kritisiert hatten.