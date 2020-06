Umfrage: 60 Prozent der Südkoreaner lehnen anti-nordkoreanische Flugblattaktion ab

Photo : YONHAP News

Die Mehrheit der Südkoreaner spricht sich laut einer Umfrage gegen anti-nordkoreanische Flugblattaktionen aus.Das ergab eine Umfrage, die KBS inmitten der angespannten innerkoreanischen Beziehungen anlässlich des 20. Jubiläums des ersten innerkoreanischen Gipfels durchführte.60,6 Prozent der Befragten sagten, dass das Verschicken der Flugblätter mit Kritik am nordkoreanischen Regime über die Grenze gestoppt werden müsse. Demgegenüber antworteten 39,4 Prozent, dass die Flugblattaktionen fortgesetzt werden sollten.69,6 Prozent äußerten Unterstützung für den innerkoreanischen Austausch und die Kooperation in Angelegenheiten, die nicht gegen UN-Sanktionen verstoßen, darunter die Seucheneindämmung und Individualtouren. 30,4 Prozent sprachen sich dagegen aus.51,5 Prozent lehnten jedoch eine offizielle Aufhebung der Maßnahmen vom 24. Mai, Südkoreas Handelssanktionen gegen Nordkorea, ab. Diese waren nach der Versenkung der Korvette Cheonan 2010 getroffen worden.57,5 Prozent halten aufrichtige Maßnahmen Nordkoreas zur Denuklearisierung für am nötigsten, damit die nordkoreanische Nuklearproblematik gelöst werden kann.Für die Internet-Umfrage befragte das KBS Public Media Institute vom 5. bis 9. Juni landesweit 1.000 über 18-Jährige. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.