Kulturminister: Nationales Sportfest dieses Jahr unwahrscheinlich

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des Ministers für Kultur, Sport und Tourismus wird das jährliche Nationale Sportfest dieses Jahr angesichts der Corona-Pandemie offenbar ausfallen.Kulturminister Park Yang-woo sagte am Sonntag in einer KBS-Sendung, dass das Nationale Sportfestival anscheinend verschoben werde. Es wäre schwierig, die Veranstaltung dieses Jahr abzuhalten.Das 101. Nationale Sportfest ist im Oktober in Gumi in der Provinz Nord-Gyeongsang geplant.Die Provinzverwaltung von Nord-Gyeongsang sage, dass sie die Sportveranstaltung vertagen möchte. Es müsse jedoch mit anderen Gebietskörperschaften gesprochen werden, sagte Park. Er bejahte aber zugleich die Frage, ob eine Verschiebung praktisch feststehe.Vertreter des Kulturministeriums, des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees sowie von sieben relevanten Gebietskörperschaften diskutierten am Freitag über eine Verschiebung des Nationalen Sportfests.