Koreanische Airlines wollen im Juli mehr Auslandsflüge anbieten

Photo : YONHAP News

Südkoreanische Fluggesellschaften werden im Juli voraussichtlich mehr Auslandsflüge anbieten.Nach Branchenangaben erwägt Korean Air, die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzten Flüge in die US-Stadt Dallas und nach Wien ab Juli wieder zu betreiben.Zugleich will Südkoreas größte Fluggesellschaft im Juli mehr Flüge auf den Strecken in die US-Städte Los Angeles, San Francisco, Atlanta und Washington sowie europäische Städte wie Paris und London anbieten. Es wird überprüft, auch auf den Strecken nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt wieder häufiger zu verkehren.Asiana Airlines überprüft, die angesichts der verschärften Einreisebeschränkungen Japans eingestellte Flugverbindung zwischen Incheon und Osaka im Juli wieder aufzunehmen. Die Airline will die Strecken nach London, Paris und Istanbul ebenfalls wieder bedienen.Zugleich plant Asiana, die Zahl der Flüge auf den Strecken nach Hongkong, Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi, Bangkok, San Francisco, Los Angeles und Frankfurt zu erhöhen.