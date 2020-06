Finanzminister: Südkorea will im Juli Verhandlungen mit Kambodscha über Freihandelspakt aufnehmen

Photo : YONHAP News

Südkorea will noch im Juli Verhandlungen mit Kambodscha für den Abschluss eines bilateralen Freihandelsabkommens (FHA) aufnehmen.Das sagte Finanzminister Hong Nam-ki am Montag bei einer Sitzung der für Außenwirtschaft zuständigen Minister.Nachdem im März letzten Jahres der Abschluss eines FHA mit Kambodscha im Zuge der Neuen Südpolitik zur Sprache gebracht worden sei, sei eine gemeinsame FHA-Studie beider Länder Ende Mai dieses Jahres abgeschlossen worden. Relevante öffentliche Anhörungen seien bis letzten Freitag abgeschlossen worden, hieß es.Die Regierung wolle auf deren Grundlage noch im Juni das interne Verfahren beenden, darunter eine Berichterstattung vor dem Parlament. Sie wolle anstreben, noch im Juli Verhandlungen mit Kambodscha aufzunehmen, sagte Hong weiter.Zugleich kündigte der Minister an, im Juli eine Strategie für die internationale Kooperation nach der Corona-Pandemie auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Die Strategie solle der Verbesserung des im Kampf gegen Covid-19 deutlich erhöhten globalen Status und der Würde Südkoreas sowie der Maximierung der Ergebnisse der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit dienen.Die Regierung wolle noch in diesem Jahr humanitäre Hilfe in Höhe von 100 Millionen Dollar und Soforthilfe über mindestens 400 Millionen Dollar aus dem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen, hieß es weiter.