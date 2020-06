Südkorea meldet 37 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

In Seoul und Umgebung sind noch keine Anzeichen zu erkennen, dass die Ausbreitung der Corona-Infektionen nachlässt.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Sonntag 37 neue Covid-19-Fälle bestätigt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten in Südkorea kletterte somit auf 12.121.Bei 24 neuen Fällen handelt es sich um lokal übertragene Infektionen.Ein großer Teil der neuen Fälle konzentriert sich weiter auf die Hauptstadtregion. Die Provinz Gyeonggi meldete zehn Neuinfizierte, Incheon acht und Seoul sieben. In der Provinz Süd-Gyeongsang wurden drei Infektionsfälle bekannt, zwei in Süd-Chungcheong. Sieben weitere Infizierte wurden bei der Einreisekontrolle erfasst.85,4 Prozent der Corona-Infizierten im Land sind südkoreanische Staatsbürger. Zwölf weitere Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher konnten 10.730 Patienten, damit 88,5 Prozent aller Infizierten, die Krankheit überstehen.Es wurde kein neuer Todesfall durch das Coronavirus wurde gemeldet, so dass die Zahl der Todesopfer unverändert bei 277 liegt. Die Sterblichkeitsrate beträgt 2,29 Prozent.