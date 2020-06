Regierungslager legt Plan zur Bestimmung von KCDC zu unabhängiger Behörde fest

Photo : YONHAP News

Die für den Seuchenschutz zuständigen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention Südkoreas (KCDC) werden in den Rang einer Behörde mit autonomen Befugnissen erhoben.Das Nationale Gesundheitsinstitut (NIH) wird nicht wie ursprünglich geplant dem Gesundheitsministerium unterstellt, sondern weiterhin unter dem Dach der Seuchenkontrollbehörde stehen.Entsprechende Pläne für die Umstrukturierung der dem Gesundheitsministerium unterstellten KCDC beschlossen die regierende Minjoo-Partei Koreas, das Innenministerium, das Gesundheitsministerium und das Präsidialamt bei einer Beratung am Montag.Im Ministerium für Gesundheit und Soziales wird ein weiterer Vizeministerposten eingerichtet. Der erste Vizeminister wird für Wohlfahrtsangelegenheiten zuständig sein, der zweite für Gesundheit und Medizin.Die drei Parteien teilten auch die Absicht mit, das dem NIH unterstellte Forschungszentrum für Infektionskrankheiten zu einem nationalen Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten zu erweitern.Die Regierung will einen entsprechenden Änderungsentwurf zum Gesetz zur Regierungsorganisation ausarbeiten und noch diese Woche der Nationalversammlung vorlegen.