Immer mehr Konzerne schaffen anlässlich Corona-Pandemie Einstellungstests ab

Anlässlich der Corona-Pandemie schaffen immer mehr Konzerne in Südkorea offene Einstellungstests für Neulinge mit Hochschulabschluss ab.Zudem wurde das virtuelle Jobinterview zu einem unerlässlichen Faktor bei der Einstellung.Südkoreas Konzerne haben bisher gewöhnlich zweimal im Jahr offene Einstellungsprüfungen abgehalten, um Neulinge in großer Zahl zu rekrutieren.Hyundai Motor schaffte jedoch bereits letztes Jahr solche regelmäßigen Neueinstellungen ab und schreibt Stellen nur noch aus, wenn konkreter Bedarf besteht.KT schaffte dieses Jahr das entsprechende Einstellungssystem ab, SK verringerte den Anteil der neuen Mitarbeiter, die auf diese Weise ins Unternehmen kommen.Die Unternehmensgruppe LG kündigte nun an, 63 Jahre nach der Einführung der regelmäßigen Neueinstellungen dieses System aufzugeben.Laut einer Untersuchung durch ein Jobportal sank die Zahl der durch offene Einstellungsverfahren angebotenen Stellen Anfang dieses Jahres um mehr als zehn Prozentpunkte, während die Zahl der bei Bedarf angebotenen Arbeitsplätze zunahm.Der Trend wird nun durch die Corona-Pandemie beschleunigt. Ein Grund ist, dass es schwierig ist, einen Einstellungstest im großen Stil durchzuführen.