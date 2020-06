UNESCO veröffentlicht Gratulationsvideo zum 70. Jubiläum von Südkoreas Beitritt

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Nationalkommission für die UNESCO hat anlässlich des 70. Jubiläums des Beitritts Südkoreas zu der UN-Organisation ein Gratulationsvideo veröffentlicht.Das Video enthält Botschaften vieler Persönlichkeiten, beispielsweise Südkoreas Bildungsministerin Yoo Eun-hae, die Sopranistin und UNESCO-Künstlerin für den Frieden Jo Su-mi sowie Schauspielerin und Ehrenbotschafterin der südkoreanischen Nationalkommission Lee Young-ae. Insgesamt 64 Personen im In- und Ausland übermittelten in dem Video ihre Glückwünsche, darunter auch die Generalsekretäre der Nationalkommissionen Großbritanniens, Frankreichs, Indonesiens und Kolumbiens.Die Bildungsministerin sagte, dass man zu den in den letzten 70 Jahren erzielten Ergebnissen gratulieren sollte und dass die Menschen in der Welt ihre Kräfte bündeln sollten, um die Covid-19-Krise zu überwinden.Das Video kann auf der Jubiläumsseite (http://70.unesco.or.kr) angesehen werden.