Südkorea protestiert gegen Japans Nichterfüllung von Versprechen zur Erinnerung an koreanische Zwangsarbeiter

Die südkoreanische Regierung hat dagegen protestiert, dass Japan sein Versprechen nicht eingehalten hatte, im Zusammenhang mit seinem industriellen Erbe an koreanische Zwangsarbeiter zu erinnern.Vizeaußenminister Lee Tae-ho bestellte am Montag den japanischen Botschafter Koji Tomita ins Außenministerium ein, um Protest zu erheben.Wie verlautete, habe Lee Bedauern darüber geäußert, dass in dem neu eröffneten Informationszentrum für das industrielle Erbe in Tokio Materialien ausgestellt werden, mit denen die Geschichte der Zwangsarbeit von Koreanern während der Kolonialzeit verzerrt dargestellt wird.Es wird davon ausgegangen, dass Lee Japan aufforderte, gemäß seinem Versprechen bei der Bestimmung seiner Industrieruinen zum Welterbe Folgemaßnahmen zum Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit aufrichtig umzusetzen.In dem Informationszentrum werden 23 Industriestätten vorgestellt, die von der UNESCO 2015 zum Welterbe erklärt worden waren. Dazu zählen sieben Stätten, darunter die Mine auf Hashima, wo Koreaner Zwangsarbeit verrichteten.