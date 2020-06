Präsident Moon bezeichnet Friedensversprechen mit Nordkorea als unwiderrufbar

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat angesichts der angespannten innerkoreanischen Beziehungen betont, dass das von ihm und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gemachte Versprechen für Frieden auf der koreanischen Halbinsel unwiderrufbar sei.Die Richtung, in die der Süden und der Norden gemeinsam schreiten müssten, sei eindeutig, sagte Moon heute beim regelmäßigen Treffen mit seinen Chefsekretären und Beratern. Die innerkoreanischen Beziehungen von heute, in denen der langjährige Abbruch und die Kriegsgefahr mit Mühe überwunden worden seien, sollten nicht beendet werden, hieß es.Die Äußerung erfolgte, nachdem Nordkorea jüngst mit einer militärischen Aktion gedroht hatte.Man begehe schweren Herzens den 20. Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni. Man müsse jedoch auf den Geist und die Leistungen der Erklärung zurückblicken, besonders wenn im innerkoreanischen Verhältnis Schwierigkeiten entstünden und die Lage ernst sei, sagte Moon.Der Staatschef betonte auch, dass die bei den Gipfeln zwischen ihm und Kim 2018 angenommenen Erklärungen feierliche Versprechen darstellten, die sowohl Südkorea als auch Nordkorea aufrichtig umsetzen müssten. Dies seien feste Prinzipien, die auch bei einer Veränderung der Lage nicht ins Wanken geraten sollten.Moon versprach, dass sich die südkoreanische Regierung ständig bemühen werde, um die Vereinbarungen umzusetzen. Zugleich riet er Nordkorea davon ab, die Kommunikation abzubrechen, Spannungen zu schüren und in die frühere Ära der Konfrontation zurückzukehren. Er hoffe, schwierige Probleme durch Kommunikation und Kooperation zu lösen, hieß es.