Nordkoreas Armee droht mit Wiedereintritt in demilitarisierte Zonen

Photo : KBS News

Nordkoreas Streitkräfte haben angekündigt, wieder in demilitarisierte Zonen einzutreten und die Frontlinie in eine Festung zu verwandeln.Den Plan gab der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee (KPA) am Dienstag in einer Stellungnahme bekannt, die über die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Konkret wurde von Gebieten gesprochen, die im Zuge innerkoreanischer Vereinbarungen demilitarisiert wurden. Dies bezieht sich offenbar auf die grenznahe Stadt Kaesong und die Umgebung des Bergs Geumgang an der Ostküste.Vorstellbar ist außerdem, dass Nordkorea die Zerstörung von Wachhäusern an der Grenze rückgängig machen will. Auf den probeweisen Abriss der Gebäude einigten sich beide Koreas im September 2018 im Rahmen einer Militärübereinkunft.Die nordkoreanische Armee signalisierte darüber hinaus, ihrerseits Flugblätter nach Südkorea zu schicken. Sie habe Meinungen zur Kooperation für eine groß angelegte Kampagne für das Verschicken von Flugblättern gesammelt.Die Ankündigungen können als Folgemaßnahme zu einer Stellungnahme von Kim Yo-jong am Samstag betrachtet werden. Die einflussreiche Schwester von Machthaber Kim Jong-un hatte gedroht, dass Nordkorea bald den nächsten Schritt gegen Südkorea einleiten werde. Das Recht zur Durchführung der nächsten Aktion werde dem Generalstab der Volksarmee anvertraut.