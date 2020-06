US-Verteidigungsminister bekräftigt Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Mark Esper hat am Montag das Ziel der endgültigen und vollständig nachgewiesenen Denuklearisierung Nordkoreas bekräftigt.Die USA würden sich angesichts Herausforderungen durch China gemeinsam mit ihren Partnern, darunter Südkorea, für einen freien und offenen Indo-Pazifik einsetzen. Das schrieb der Minister in einem Meinungsbeitrag für die singapurische Tageszeitung "The Straits Times".In dem am Montag veröffentlichten Beitrag kündigte er an, mit den Verbündeten und Partnern in der Indo-Pazifik-Region engere Beziehungen aufzubauen. Dies erfolge auf dem Wege einer Sicherheitszusammenarbeit, durch den Informationsaustausch und gemeinsame Übungen.Hierzu zählten auch Anstrengungen mit Südkorea, um eine endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung in Nordkorea und nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu erreichen.Hohe US-Beamte hatten die Formulierung "endgültige und vollständig nachgewiesene Denuklearisierung Nordkoreas" längere Zeit nicht verwendet. Zuletzt hatten die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel wieder zugenommen.