Fraktionschef führender Oppositionspartei im Streit um Ausschussleitungen zurückgetreten

Photo : YONHAP News

Der Fraktionschef der führenden Oppositionspartei ist im Streit um die Leitung von ständigen Ausschüssen in der Nationalversammlung zurückgetreten.Die regierende Minjoo-Partei Koreas hatte am Montag die Wahl von zunächst sechs Ausschussleitern im Alleingang durchgeführt, nachdem die beiden größten Parteien eine Einigung in der Frage verfehlt hatten.Aus Protest dagegen trat der Fraktionschef der Partei für Zukunft und Integration (UFP), Joo Ho-young, zurück. Er wolle damit die Verantwortung dafür übernehmen, dass seine Partei nicht den Leiter des Ausschusses für Gesetzgebung und Justiz stellt.Joo habe seine Rücktrittsabsichten in einer Parteisitzung angedeutet. Gleichzeitig mit ihm wolle auch der politische Chefplaner Lee Jong-bae zurücktreten. Parteikollegen sollen noch versucht haben, Joo umzustimmen.Die neu gewählte Nationalversammlung startete am 30. Mai in ihre Legislaturperiode. Seither herrschte im Parlament jedoch ein Stillstand wegen der Frage, welche Partei welchen der 18 ständigen Ausschüsse leiten soll.