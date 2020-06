Globales Diskussionsgremium zu künstlicher Intelligenz gegründet

Photo : YONHAP News

Erstmals ist ein globales Diskussionsgremium für die Förderung der verantwortungsvollen Entwicklung und Nutzung der künstlichen Intelligenz (KI) ins Leben gerufen worden.Das südkoreanische Ministerium für Wissenschaft und IKT teilte mit, dass die Global Partnership on Artifical Intelligence (GPAI) am Montag offiziell gegründet worden sei.Die Globale Partnerschaft für künstliche Intelligenz wird sich mit Angelegenheiten im Zusammenhang mit KI beschäftigen, damit KI auf der Grundlage von Menschenrechten, Toleranz, Vielfalt, Innovation, Wirtschaftswachstum und gesellschaftlichem Nutzen zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen kann.Gründungsmitglied sind 15 Länder, einschließlich Südkoreas, Australiens, Deutschlands, Frankreichs, Kanadas, Japans und der USA.Die Gründungsmitglieder veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung und äußerten Unterstützung für die verantwortungsvolle und am Menschen orientierte Entwicklung und Verwendung der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage von Menschenrechten, grundlegender Freiheit und demokratischen Werten.