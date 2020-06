Golfturnier Korea Women´s Open wird am Donnerstag eröffnet

Photo : YONHAP News

Das Golfturnier Kia Motors Korea Women´s Open Golf Championship wird am Donnerstag in Incheon eröffnet.Das zweite Majorturnier der Saison auf der südkoreanischen Damen-Profitour (KLPGA) wird ohne Zuschauer ausgetragen, um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Die KLPGA startete im Mai mit dem Majorturnier KLPGA Championship in die Saison 2020. Seitdem fanden drei weitere Turniere statt, ebenfalls ohne Zuschauer.Angesichts der fortgesetzten Pause in der Damentour in den USA und in Japan nehmen viele Golferinnen, die dort aktiv sind, an den Korea Women´s Open teil. Auf der Teilnehmerliste stehen unter anderem die Weltranglistenerste Ko Jin-young und Lee Jeong-eun, Neuling des Jahres auf der US-Profitour LPGA im vergangenen Jahr.