Nationales PR-Video für Kampagne zur Erinnerung an Vermisste des Koreakriegs veröffentlicht

Ein PR-Video für eine Kampagne zur Erinnerung an etwa 122.000 im Koreakrieg vermisst gegangene südkoreanische Soldaten ist veröffentlicht worden.



Das vierminütige Video wurde von Professor Seo Kyung-duk entworfen, der als Aktivist für den Schutz der Felseninseln Dokdo angesichts Japans Gebietsanspruchs bekannt ist. Das Video kann auf YouTube angesehen werden (youtu.be/lfpBYV_4h5E).



Ziel der jüngst gestarteten Kampagne ist es, sich an 122.609 im Koreakrieg gefallene Soldaten zu erinnern, deren sterblichen Überreste bisher nicht gefunden werden konnten. Hierfür wurden 122.609 Abzeichen in Form der Nationalflagge Taegeukki hergestellt, um kostenlos an Bürger verteilt zu werden.



Im Rahmen eines Bergungsprojekts des Verteidigungsministeriums in den letzten 20 Jahren konnten die Gebeine von 10.000 Gefallenen geborgen werden.