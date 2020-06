Südkorea meldet 34 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Ausbreitung von Covid-19 in Südkorea will infolge der Clusterinfektionen in der Hauptstadtregion nicht nachlassen.Die Zahl der Neuinfektionen lag zwar den dritten Tag in Folge zwischen 30 und 40. Jedoch kann jederzeit ein Anstieg drohen, weil Clusterinfektionen im Zusammenhang mit kleinen Kirchen und Tür-zu-Tür-Geschäften in der Hauptstadtregion weiter um sich greifen.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden am Montag 34 neue Infektionsfälle bestätigt. Die Zahl der bisher bestätigten Corona-Infizierten im Land stieg somit auf 12.155 an.19 neue Fälle wurden in Seoul und dessen Umgebung gemeldet.Am Montag wurde ein weiterer Todesfall durch das Coronavirus nachgewiesen. Die Zahl der Todesopfer kletterte damit auf 278.