Seoul: Südkorea verfolgt in enger Kooperation mit USA Bewegungen bei Nordkoreas Armee

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat betont, dass es in enger Kooperation mit den USA die Bewegungen bei den Truppen Nordkoreas genau überwacht und verfolgt.Die entsprechende Äußerung machte Ministeriumssprecherin Choi Hyun-soo am Dienstag vor der Presse, nachdem der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee mit Maßnahmen gegen Südkorea gedroht hatte.Man sage erneut, dass die Streitkräfte Südkoreas die militärische Bereitschaft aufrechterhalten, um auf jegliche Situation vorbereitet sein zu können, hieß es.Choi ging jedoch nicht konkret auf Veränderungen der Verteidigungsbereitschaft im Grenzgebiet und an der Westküste ein. Es hieß nur, dass die aktuelle Situation ernst genommen werde.Sie bekräftigte außerdem die Position der Regierung, dass die innerkoreanische Militärübereinkunft vom September 2018 eingehalten werden müsse.Der Generalstab der nordkoreanischen Volksarmee hatte zuvor angekündigt, in Gebieten, die gemäß innerkoreanischen Vereinbarungen entmilitarisiert wurden, wieder Truppen zu stationieren.