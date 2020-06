Internationales SIPRI: Nordkorea stockt Nukleararsenal um zehn Sprengköpfe auf

Einer schwedischen Denkfabrik zufolge besitzt Nordkorea mit Stand von Januar schätzungsweise 30 bis 40 Atomsprengköpfe.



Das schrieb das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) in seinem am Montag veröffentlichten Jahresbericht zu Rüstung, Abrüstung und Sicherheitslage.



Das sind zehn mehr als die letztjährige Schätzung. Damals ging SIPRI davon aus, dass Nordkorea über 20 bis 30 nukleare Sprengköpfe verfüge.



Die Zuverlässigkeit der Zahlen sei jedoch höchst ungewiss, weil Nordkorea keine Informationen über seine nuklearen Fähigkeiten zur Verfügung stelle. Nordkorea räume seinem militärischen Nuklearprogramm als zentrales Element seiner nationalen Sicherheitsstrategie weiterhin Priorität ein, hieß es.



In dem Bericht wurde auch darauf hingewiesen, dass Nordkorea letztes Jahr eine Reihe von Tests mit ballistischen Kurzstreckenraketen einschließlich neuer Systeme durchgeführt habe.