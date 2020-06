Regierung lockert Restriktionen für Kauf von öffentlich angebotenen Atemschutzmasken

Photo : YONHAP News

Ab Donnerstag können Einwohner in Südkorea pro Kopf bis zu zehn öffentlich zugeteilte Atemschutzmasken in der Woche kaufen.Entsprechende Pläne für die Versorgung mit öffentlich angebotenen Masken gab das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit am Dienstag bekannt.Derzeit kann ein über 19-Jähriger wöchentlich bis zu drei solcher Masken kaufen, ein unter 19-Jähriger bis zu fünf Masken.Laut dem neuen Plan wird das Programm öffentlich angebotener Atemschutzmasken bis 11. Juli verlängert. Ursprünglich sollte es am 30. Juni auslaufen.Während des verlängerten Zeitraums will die Regierung die Entwicklungen am Markt beobachten, um über eine Fortsetzung des Programms zu entscheiden.Der Anteil der Masken, die die Hersteller auf diese Weise anbieten sollen, wird zugleich von derzeit mindestens 60 Prozent der gesamten Produktion auf höchstens 50 Prozent im Zeitraum vom 18. bis 30. Juni gesenkt. Vom 1. bis 11. Juli werden die im Vorrat der öffentlichen Verkaufsstellen befindlichen Masken angeboten.Außerdem wurde beschlossen, den Anteil der chirurgischen Masken, die exportiert werden dürfen, von derzeit zehn Prozent der Produktion auf 30 Prozent zu erhöhen.