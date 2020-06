Kospi notiert über fünf Prozent im Plus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat am Dienstag über fünf Prozent im Plus notiert.Der Kospi gewann 5,28 Prozent auf 2.138,05 Zähler. Damit wurde eine fünftägige Verlustserie beendet.Grund für die gute Stimmung an der Börse war die Ergänzung des Anleihen-Kaufprogramms durch die US-Notenbank Fed.Am Montag hatte der Kospi noch fast fünf Prozent verloren, da unter den Anlegern die Angst vor einer zweiten Corona-Infektionswelle in China und den USA vorherrschend war.Eine solche Wende nach nur einem Tag lege nahe, dass im Markt noch Schwung für eine Erholung vorhanden sei, sagte Noh Dong-kil von NH Investment & Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.