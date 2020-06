Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsidialamt hat "außerordentliches Bedauern" über die Zerstörung des innerkoreanischen Verbindungsbüros im nordkoreanischen Kaesong geäußert.Das Bedauern äußerte der stellvertretende Direktor des nationalen Sicherheitsrates, Kim You-geun, nach einer dringlich einberufenen Sitzung des Gremiums. Mit dem "einseitigen" Schritt sei die Hoffnung aller enttäuscht worden, die auf Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und nachhaltigen Frieden auf der koreanischen Halbinsel gehofft hätten.Die gesamte Verantwortung für den Vorfall liege bei Nordkorea, sagte Kim weiter.Nordkorea hatte heute Nachmittag das Verbindungsbüro in Kaesong nahe der Grenze gesprengt. Dieses war im September 2018 eröffnet worden. Sein Bau ging auf eine Einigung beim Spitzentreffen zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im April jenes Jahres zurück.Erst letzte Woche hatte Nordkorea Kommunikationsverbindungen zu Nordkorea gekappt. Zuvor hatte der Norden gewarnt, alle innerkoreanischen Vereinbarungen aufzuheben. Grund für die Drohung war Verärgerung über Flugblattaktionen von Aktivisten in Südkorea.