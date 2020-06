Kim Yo-jong kritisiert Moons Äußerungen zum Jubiläum des ersten Korea-Gipfels

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber, hat die Äußerungen von Präsident Moon Jae-in anlässlich des 20. Jubiläums des ersten Korea-Gipfels kritisiert.Moon hatte den Austausch und die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea betont.Kim bezeichnete in einer Stellungnahme am Mittwoch Moons Worte bei der Sitzung mit seinen Beratern und seine Videobotschaft für die Jubiläumsfeier am Montag als unverschämte Sophisterei. Diese seien voller Selbstrechtfertigung, Verantwortungsvermeidung und tief verwurzelter Speichelleckerei, hieß es.Kim kritisierte erneut anti-nordkoreanische Flugblattaktionen nordkoreanischer Flüchtlinge und die Reaktion der südkoreanischen Regierung darauf. Der südkoreanische Zuständige hätte in der Ansprache Entschuldigung und Reue äußern und die Verhinderung der Wiederholung solcher Aktionen zusagen müssen. Jedoch habe er lediglich auf Rechtfertigungen und Tricks gesetzt, kritisierte Kim.Auch wies sie darauf hin, dass Moon die Ursache für den Stillstand in den innerkoreanischen Beziehungen auf äußere Umstände geschoben habe. Es sei das Urteil Nordkoreas, mit einem solchen servilen und unterwürfigen Gegenüber nicht mehr über die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea diskutieren zu können.Jang Kum-chol, der Direktor der Abteilung für die Einheitsfront, bezeichnete in einer gleichzeitig veröffentlichten Stellungnahme Südkorea als Feind. Deshalb könne es künftig keinen Austausch oder eine Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Regierung geben.