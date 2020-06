Nordkorea kündigt Verlegung von Truppen in Grenzzonen an

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat angekündigt, wieder Truppen in der Umgebung des Bergs Geumgang und im innerkoreanischen Industriepark Kaesong nahe der innerkoreanischen Grenze zu stationieren.Entsprechende Pläne für Militäraktionen gab ein Sprecher des Generalstabs der nordkoreanischen Volksarmee am Mittwoch bekannt, nachdem Nordkorea am Dienstag das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong gesprengt hatte.Verteidigungsregimenter und notwendige "Feuerkraft-Einheiten" würden in die Tourismuszone des Geumgang-Bergs und die Industriezone Kaesong verlegt, sagte der Sprecher.Die Wachhäuser in der demilitarisierten Zone (DMZ), aus denen gemäß einer innerkoreanischen Militärübereinkunft Soldaten abgezogen worden seien, würden wieder mit Soldaten besetzt, um die Bewachung an der Front zu verstärken, hieß es.Der Sprecher fügte hinzu, dass die Armee die Artillerietruppen an allen Frontlinien einschließlich der südwestlichen Meereszone aufstocken und die dortigen Wachsoldaten in höchste Kampfbereitschaft versetzen werde. Nahe der innerkoreanischen Grenze würden alle Arten von regulären Militärübungen wieder aufgenommen werden.Der Sprecher kündigte außerdem gegen Südkorea gerichtete Flugblattaktionen an. An allen Frontlinien würden Zugänge zu Gebieten erschlossen, die für das Verschicken von Flugblättern nach Südkorea günstig seien. Flugblattaktionen der Bürger würden militärisch abgesichert.Diese Pläne für Militäraktionen würden weiter verfeinert, um bald von der Zentralen Militärkommission der Partei ratifiziert zu werden, hieß es weiter.