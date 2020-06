EU verurteilt Sprengung von Verbindungsbüro durch Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat die Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong durch Nordkorea verurteilt.Die Sprengung des Verbindungsbüros in Kaesong durch Nordkorea in Verbindung mit dem Kappen der Kommunikationskanäle zu Südkorea sei inakzeptabel, sagte ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes in einer Stellungnahme am Dienstag (Ortszeit). Weitere provokative und schädliche Schritte müssten vermieden werden, forderte er.Der Sprecher äußerte großes Bedauern über jüngste Handlungen Nordkoreas. Solche Aktionen würden Spannungen erhöhen, die Situation destabilisieren und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung auf der koreanischen Halbinsel untergraben.Es sei sehr wichtig, die Kommunikationsleitungen zwischen Nord- und Südkorea weiter offenzuhalten, um Missverständnisse und Fehlkalkulationen zu vermeiden. Das diene auch dem Vertrauensaufbau zwischen beiden Seiten, fügte er hinzu.