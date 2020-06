USA raten Nordkorea dringend zum Verzicht auf kontraproduktive Maßnahmen

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkorea dringend zum Verzicht auf "weitere kontraproduktive Maßnahmen" geraten.Ein Sprecher des Außenministeriums sagte KBS am Dienstag außerdem, dass die USA Südkorea in seinen Bemühungen um eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen "uneingeschränkt unterstützen" würden.Zuvor hatte ein hoher US-Beamter gesagt, dass Washington sich der Zerstörung des innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong bewusst sei. Man befinde sich mit Südkorea in enger Abstimmung.Nordkorea hatte zuvor am Dienstag das Verbindungsbüro in Kaesong gesprengt. Die Zerstörung war einige Tage zuvor angekündigt worden. Begründet wurde der Schritt mit der Verschlechterung der Beziehungen und Seouls Umgang mit Flugblattaktionen von nordkoreanischen Flüchtlingen.