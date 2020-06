Südkorea bei Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 23 vorgerückt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat sich in einem Länderranking für die Wettbewerbsfähigkeit um fünf Ränge verbessert.Laut dem südkoreanischen Finanzministerium veröffentlichte das schweizerische Institute for Management Development (IMD) am Dienstag (Ortszeit) die diesjährige Rangliste der Wettbewerbsfähigkeit.Unter 63 verglichenen Staaten rangierte Südkorea auf Platz 23. Letztes Jahr hatte das Land an 28. Stelle gelegen.Damit konnte Südkorea die beste Platzierung erreichen, seit das Land ab 2011 drei Jahre in Folge auf Platz 22 rangiert hatte.In drei der vier Kategorien, darunter Regierungseffizienz, konnte Südkorea besser als letztes Jahr abschneiden.Singapur ist das zweite Jahr in Folge Spitzenreiter. Die USA rutschten von Platz drei auf Platz zehn ab. China landete auf Platz 20, Japan auf Platz 34.