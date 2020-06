Südkoreas Streitkräfte wollen entschlossen auf jegliche nordkoreanische Provokation reagieren

Photo : YONHAP News

Südkoreas Streitkräfte wollen entschlossen reagieren, sollte Nordkorea eine Provokation wagen.Das teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit, nachdem Nordkorea das innerkoreanische Verbindungsbüro gesprengt hatte.Bewegungen nordkoreanischer Truppen würden rund um die Uhr verfolgt. Auch werde eine zuverlässige Verteidigungsbereitschaft aufrechterhalten, um die Eskalation einer militärischen Krise zu verhindern.Südkorea werde zu starken Maßnahmen greifen, sollte Nordkorea eine Provokation verüben, hieß es aus dem Ministerium.Laut weiteren Berichten in Südkorea sei den Kommandeuren angeordnet worden, auf ihrem Posten zu bleiben, die Alarmbereitschaft zu erhöhen und Nordkoreas Truppen aufmerksam zu beobachten.Besonders im Grenzgebiet sei die Überwachung verstärkt worden, um auf plötzliche militärische Vorstöße vorbereitet zu sein.Nach Angaben der Streitkräfte seien bislang keine ungewöhnlichen Bewegungen an der Grenze entdeckt worden. Diese gelte für die Meeresgrenze im Westen, die militärische Demarkationslinie und die Wachposten.