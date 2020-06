Südkorea meldet 43 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Inmitten der anhaltenden Clusterinfektionen in der Hauptstadtregion sind in Südkorea am Dienstag 43 neue Corona-Infektionsfälle bestätigt worden.Die 40er-Schwelle wurde erstmals seit vier Tagen wieder übertroffen.Wie die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention mitteilten, sei die Zahl der bisher nachgewiesenen Corona-Infizierten im Land damit auf 12.198 angestiegen.Bei 31 neuen Fällen handelt es sich um lokale Übertragungen, bei zwölf weiteren um aus dem Ausland eingeschleppte Fälle.25 der lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion gemeldet, zwölf in Seoul, elf in der Provinz Gyeonggi und zwei in Incheon. Daejeon meldete fünf Fälle, Süd-Chungcheong einen.Die Seuchenkontrollbehörde verfolgt nun die Clusterinfektionen in Daejeon mit großer Aufmerksamkeit. Dort wurden innerhalb eines Tages neun Infizierte bestätigt, darunter ein evangelischer Pfarrer und seine Frau.Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus kletterte um einen auf 279.