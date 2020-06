Südkoreas Präsidialamt verurteilt Kim Yo-jongs Kritik an Präsident Moon

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat die neuerliche Stellungnahme von Kim Yo-jong verurteilt, in der Präsident Moon Jae-in kritisiert wurde.In der am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme hatte die einflussreiche Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Äußerungen, die Moon anlässlich des 20. Jubiläums des ersten Korea-Gipfels über die innerkoreanische Kooperation gemacht hatte, als unverschämte Sophisterei bezeichnet.Es sei unvernünftig, Moons Bemerkungen in sehr unhöflicher Weise herabgesetzt zu haben, ohne die Absicht dahinter verstanden zu haben, kritisierte Yoon Do-han, präsidialer Chefsekretär für Kommunikation, vor der Presse. Damit werde das zwischen den Staatschefs beider Koreas aufgebaute Vertrauen von Grund auf beschädigt.Er warne deutlich, dass Südkorea keine rücksichtslosen Äußerungen und Handlungen Nordkoreas tolerieren werde, hieß es.Nordkorea habe den nicht öffentlich unterbreiteten Vorschlag Südkoreas, einen Sondergesandten zu entsenden, einseitig offenbart. Das sei eine beispiellos unvernünftige Handlung und stelle eine vorsätzliche Verzerrung der Absicht des Vorschlags dar, sagte er weiter und äußerte starkes Bedauern.Jüngste Äußerungen und Handlungen Nordkoreas nutzten nicht dem Norden, die Verantwortung für deren Folgen müsste allein Nordkorea tragen. Er hoffe, dass Nordkorea künftig höflicher sein werde, hieß es weiter.