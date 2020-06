US-Aufklärungsflugzeuge flogen über Südkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Armee hat laut einem Quellenbericht Aufklärungsflugzeuge über Südkorea fliegen lassen.Einer militärischen Quelle zufolge wurden Aufklärungsflugzeuge vom Typ EP-3E der US-Marine und vom Typ RC-12X der US-Truppen in Korea über der Hauptstadtregion gesichtet.Die Flüge erfolgten inmitten der eskalierenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Nordkorea signalisierte heute die Absicht, die innerkoreanische Militärübereinkunft aufzukündigen.Die EP-3E ist ein Flugzeug für die Fernmelde- und elektronische Aufklärung (SIGINT). Der Aufklärer erfasst und analysiert Signale am Boden und in der Luft. Er ist in der Lage, elektronische Signale nach und vor einem Raketenstart zu erfassen.Die RC-12X ist ebenfalls ein SIGINT-Aufklärer und wird dafür eingesetzt, Informationen über Ziele an Einsatztruppen im Gefecht in Echtzeit zu übermitteln.