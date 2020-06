Südkoreas Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea fliegt zu Gesprächen in die USA

Photo : YONHAP News

Südkoreas Chefunterhändler für die Atomgespräche mit Nordkorea ist zu Gesprächen in die USA geflogen.Der Sondergesandte für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, traf am Donnerstag in Washington ein. Seit Nordkorea am Dienstag das innerkoreanische Verbindungsbüro gesprengt hat, nehmen die Spannungen in Korea weiter zu.Fragen von Reportern zum Zweck und Zeitplan seines überraschenden Besuchs ließ Lee nach der Ankunft auf dem Flughafen Washington Dulles unbeantwortet.Der Diplomat wird voraussichtlich hohe Beamte des Außenministeriums und Weißen Hauses treffen. Dabei dürften Wege erörtert werden, wie sich die Spannungen abbauen lassen und der Dialog zwischen beiden Koreas sowie zwischen Washington und Pjöngjang wieder in Gang gebracht werden kann.Es wird erwartet, dass Lee den stellvertretenden Verteidigungsminister Stephen Biegun treffen wird. Dieser wird heute von einem Treffen mit einer chinesischen Delegation auf Hawaii nach Washington zurückkehren.