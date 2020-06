Trump verlängert Nordkorea-Sanktionen um weiteres Jahr

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat die Nordkorea-Sanktionen um ein weiteres Jahr verlängert.Er begründete dies am Mittwoch in einer Mitteilung an den Kongress mit der "ungewöhnlichen und außerordentlichen Bedrohung", die das Regime für die USA darstelle. Der nationale Notstand in Bezug auf Nordkorea war erstmals am 26. Juni 2008 verhängt worden.Die Durchführungsverordnung oder Executive Order wurde unter Trump bereits vier Mal verlängert. Demnach soll Nordkorea wegen seiner Atom- und Raketenprogramme sanktioniert werden. Trump nannte als konkrete Gründe für die Bedrohung die Existenz und das Risiko der Weitergabe von waffenfähigem Spaltmaterial sowie bedrohliche Handlungen und Politiken der nordkoreanischen Regierung.Diese Woche hatten sich die Spannungen in Korea weiter zugespitzt. Nach der Sprengung des innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea am Dienstag kündigte das Land außerdem an, wieder Soldaten im Erholungsgebiet Geumgang-Berg sowie in der Industriezone Kaesong zu stationieren.