Nationales Über 100 Fischkutter von grenznahen Inseln trotz Spannungen im Einsatz

Inmitten der eskalierenden Spannungen im Grenzgebiet sind am Mittwoch über 100 Fischkutter vor den fünf grenznahen Inseln im Westmeer wie gewohnt im Einsatz gewesen.



Die Küstenwache von Incheon teilte mit, dass am Mittwochvormittag insgesamt 104 Fischkutter von diesen Inseln aufs Meer hinausgefahren seien, davon 25 Fischkutter aus Yeonpyeong und 35 aus Baengnyeong.



Zurzeit ist Krabbensaison. Die Ernte sei verglichen mit der letztjährigen Frühlingssaison üppiger.



Die Küstenwache teilte mit, nach ihrer Einschätzung sei es aktuell nicht nötig, den Fischfang zu kontrollieren. Man stehe mit der Armee im Austausch, um für die Sicherheit der Fischerboote zu sorgen.



Nordkorea hatte am Dienstag das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesong gesprengt, was die Spannungen weiter erhöhte. Als Nordkoreas Armee 2015 südkoreanische Lautsprecher für die Beschallung im Grenzgebiet beschossen hatte, hatte die südkoreanische Marine den Einsatz der Fischkutter von den fünf Grenzinseln eingeschränkt.