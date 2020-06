Präsident Moon spricht mit früheren Vereinigungsministern über innerkoreanische Beziehungen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwoch mit früheren Vereinigungsministern zusammengekommen, um deren Meinungen zu den aktuellen innerkoreanischen Beziehungen anzuhören.Während der Mittagsrunde am Präsidentensitz besprachen Moon, frühere Vereinigungsminister und weitere Persönlichkeiten auf dem Gebiet Auswärtiges und Sicherheit Analyseergebnisse zur Kritik Nordkoreas gegenüber Südkorea und der Drohung mit Militäraktionen. Sie tauschten sich außerdem über Maßnahmen für eine Entspannung in den innerkoreanischen Beziehungen aus.Nach Worten von Teilnehmern äußerte Präsident Moon Bedauern über die aktuelle Situation. Der Präsident sei über die jetzige Lage ausführlich informiert, er habe den Willen ausgedrückt, die Schwierigkeiten mit Geduld und durch Gespräche mit den USA und Nordkorea zu überwinden.Die Teilnehmer hätten im Zusammenhang mit anti-nordkoreanischen Flugblattaktionen dazu geraten, ein Sondergesetz für das Verbot solcher Aktionen zu erlassen. Präsident Moon habe seine Zustimmung geäußert, sagten mehrere Teilnehmer.Nordkorea hatte die gegen Pjöngjang gerichteten Flugblattaktionen von Aktivisten in Südkorea und die Reaktion der südkoreanischen Regierung darauf kritisiert und dies zum Anlass seiner Maßnahmen in den letzten Tagen wie dem Abbruch der Kommunikation mit Südkorea genommen.